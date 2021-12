Elezioni: Ascani, 'grande soddisfazione per vittoria Proietti a Perugia'

19 dicembre 2021 a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per la vittoria di Stefania Proietti, sindaca di Assisi, prima donna Presidente della Provincia di Perugia. Questo non è soltanto un segnale del consenso raccolto dalla nostra coalizione sul territorio e del buon lavoro che si sta facendo, ma un passo molto importante per tutto il centrosinistra in Umbria”. Questo il commento della sottosegretaria al Mise e vicepresidente Pd, Anna Ascani.