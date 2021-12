19 dicembre 2021 a

Roma, 19 dic.(Adnkronos) - "Fdi lo ha sempre sostenuto: limita libertà, crea pericolose discriminazioni, danni a economia e non ferma contagi. Il fallimento del greenpass ora è sotto gli occhi di tutti, tranne quelli di un governo che continua a non ammettere i suoi errori". Lo scrive in un tweet la senatrice di Fdi, Daniela Santanché.