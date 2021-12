Lavoro: Moretto (Iv), 'soluzioni immediate per Speedline'

19 dicembre 2021 a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Non posso essere fisicamente presente ma seguo e partecipo a distanza alla manifestazione per Speedline oggi a Santa Maria di Sala nel veneziano". Lo dichiara Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Attività produttive della Camera.

"L'azienda è la seconda della Città metropolitana per grandezza dopo Fincantieri e gli oltre 600 lavoratori non possono essere abbandonati. Vedere oggi dipendenti, sigle sindacali e politica unita sfilare tutti insieme in corteo è un ulteriore bel segno dopo l'apertura di venerdì dell'azienda che ha accettato di valutare lo stop alla chiusura. Vanno messe in campo soluzioni specifiche ed immediate per questo stabilimento. Accanto a ciò ovviamente va affrontato il tema più ampio delle delocalizzazioni, che non si frenano con una norma ma con un'azione strutturale e organica che, nell'automotive come in altri settori, crei un contesto competitivo per fare impresa. Il mio impegno su questo non verrà meno", conclude.