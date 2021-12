19 dicembre 2021 a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Domani, alle ore 11, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, presenterà alla stampa il bando per la selezione dei progetti per il programma “Borghi” finanziato con un miliardo di euro dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.