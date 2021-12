Green pass: prefettura Milano, in una settimana 152 multati senza certificato

20 dicembre 2021 a

Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Sono 69.391 le persone controllate per le norme anti Covid, principalmente nel trasporto pubblico locale, nella seconda settimana da lunedì 13 a domenica 19 dicembre. Le persone sanzionate per l'assenza di green pass sono 152, secondo i dati forniti dalla prefettura di Milano, mentre 231 sono le persone sanzionate per l'assenza di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Complessivamente sono stati controllati 2.771 esercizi commerciali, 45 i titolari di negozi multati.