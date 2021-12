Ue: Mattarella, 'riformare welfare alla luce di transizione ecologica e digitale'

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Si prospetta un futuro in cui posizionamento nell'economia mondiale dei singoli Paesi -o, come nel caso dell'Unione europea, di gruppi di Paesi– ruolo delle imprese transnazionali e globalizzazione, convivranno, in un equilibrio mutevole destinato a condizionarne anche il grado di indipendenza e libertà d'azione. Mutamenti di ordine strutturale che incideranno profondamente sul modello europeo di 'economia sociale di mercato', già messo a dura prova nei decenni passati, e ne imporranno, per preservarlo, una riformulazione, anche alla luce delle transizioni gemelle, verde e digitale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia.