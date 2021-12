Scuola: Affinita (Moige), 'obbligo green pass? Solo se tamponi gratuiti per tutti'

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - L'obbligo di Green Pass anche per gli studenti nelle scuole, per scongiurare il rischio didattica a distanza e garantire il diritto costituzionale allo studio e all'istruzione "non può ricadere da un punto di vista organizzativo ed economico sulle famiglie che sono allo stremo delle forze tra gestione delle doppie fasce orarie, obbligo della certificazione verde sui mezzi pubblici, didattica a distanza dei figli ed aspettative solo parzialmente retribuite". Ad intervenire con l'Adnkronos è Antonio Affinita, direttore generale del Moige, Movimento italiano genitori, che aggiunge: "Si vuole imporre il green pass agli studenti, nonostante l'inaccettabile aumento della povertà familiare ed infantile? Lo facciano, ma noi chiediamo che i tamponi siano fatti a scuola gratuitamente a tutti i ragazzi e durante l'orario scolastico, senza gravare sulle tasche e le spalle dei genitori anche da un punto di vista organizzativo".