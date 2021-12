Atletica: Tortu, 'staffetta? Montato caso non necessario, siamo tutti a disposizione'

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non sta succedendo nulla di particolare nella staffetta, siamo molto contenti di come è andata a Tokyo poi è stato montato un caso che non era necessario, siamo tutti a disposizione di Di Mulo, sarà lui a trovare il modo di farci correre più veloce". Lo ha detto Filippo Tortu dal palco dei Collari d'Oro parlando della staffetta azzurra che lo vede come ultimo staffettista. "Sono completamente d'accordo", ha aggiunto poi Marcell Jacobs.