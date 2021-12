Commercio: Unioncamere, oltre 33,2 mld l'export lombardo in terzo trimestre (2)

20 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Il comparto legato ai metalli e alle loro produzioni si conferma forte motore della ripresa (+34,6% su base tendenziale) con effetti positivi sulla performance della maggior parte delle province. Altri contributi significativi derivano dall'export dei mezzi di trasporto (+29,7%) grazie alla ripresa dell'export di aeromobili e delle sostanze e prodotti chimici (+23,0%). Recuperano i livelli pre-crisi anche i prodotti tessili, pelli e accessori (+17% tendenziale e un dato superiore del +4,3% rispetto al 3° trimestre 2019). Buono l'andamento di computer e apparecchi elettronici (+12,9%) mentre restano in negativo gli articoli farmaceutici (-2,5% tendenziale) che non hanno ancora recuperato i livelli 2019 (-9,5%).

L'incremento rispetto al livello pre-crisi del valore esportato verso tutte le destinazioni è del +9,7% (escluse le provviste di bordo e territori non specificati). I flussi verso molti paesi registrano ancora incrementi tendenziali a due cifre (dal +19,6% dell'Unione Europea al +74,1% dell'Asia centrale trainata in particolare dell'export verso il Turkmenistan e l'India). Verso molti dei principali paesi di destinazione delle merci lombarde si incrementa il valore dell'export rispetto al terzo trimestre 2019: spiccano in particolare Turchia (+24,5%), Regno Unito (+24,4%), Brasile (+22,2%), Cina (+19,6%) e Israele (+16,9%).

Significativi i flussi diretti verso Francia (+12,9%) e Germania (+11,8%). Considerando le altre aree si osservano alcune destinazioni che non hanno ancora completato il recupero dei livelli pre-crisi e in particolare il continente africano, sia per i paesi del nord Africa (-6,4% rispetto al 3° trimestre 2019) che per gli altri paesi africani (-11%).