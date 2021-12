Scuola: Sberna (famiglie numerose), 'green pass studenti? Altro costo senza ausilio per noi'

20 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Prendiamo atto che ancora una volta sui genitori ricadono i costi delle scelte delle amministrazioni, che non si preoccupano di risollevare almeno dalle spese scolastiche le famiglie numerose". Lo dice all'Adnkronos Mario Sberna, presidente dell'Associazione nazionale Famiglie numerose, intervenendo sulla richiesta dei sindaci di green pass obbligatorio per gli studenti.

"Con la richiesta della certificazione verde, chi non è vaccinato avrà il carico della spesa dei tamponi, un costo in più che si aggiunge a tutto ciò che ci tocca regolarmente pagare di nostra tasca, come la mensa scolastica o i libri di scuola, senza avere alcun ausilio o sostegno dallo Stato. Adesso - conclude - i sindaci chiedono il Green Pass, ma senza preoccuparsi di sostenere le famiglie con più figli in tutte le spese scolastiche".