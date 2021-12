Calcio: Allegri, 'partita delicata con il Cagliari, non merita classifica che ha'

20 dicembre 2021 a

Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - “È una partita delicata perché ci sono le vacanze, i ragazzi stanno per preparare le valigie per partite. Invece quello che conta è la partita di domani, il Cagliari come valori tecnici non merita la classifica che ha. Gli attaccanti ad esempio sono giocatori tra i migliori nelle squadre dal decimo posto in giù". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con il Cagliari ultimo impegno del 2021. "Se crediamo che domani sia una partita facile sbagliamo -aggiunge Allegri-. Bisogna fare una partita di grande attenzione, non possiamo permetterci un altro passo falso in casa. De Sciglio e Bentancur stanno bene, domattina valuterò perché tra l'altro abbiamo anche Cuadrado diffidato”.