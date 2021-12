Calcio: Allegri, 'de Ligt pronto per un altro passo? Quello di fare gol domani'

20 dicembre 2021 a

Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - "Il prossimo passo è quello di fare gol domani!”. L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta così, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, le parole del procuratore di Matthijs de Ligt, Mino Raiola, il quale ha affermato che il suo assistito è pronto per un altro passo nella sua carriera. "Non ho sentito l'intervista -aggiunge Allegri-. Io posso solo dire che lista crescendo, a Bologna ha fatto due interventi da grande difensore. Può crescere ancora come tutti i giocatori. Del mercato chi vivrà vedrà".