Meteo: Lombardia, tempo stabile, massime in calo

Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Sulla Lombardia e sul Nord Italia condizioni stabili fino a giovedì, associate a un campo di alta pressione che favorirà flussi prevalentemente settentrionali e secchi in quota, relativamente più umidi da est tra oggi e domani ma senza precipitazioni. Da venerdì una area depressionaria atlantica in avvicinamento sull'Europa occidentale favorirà deboli piogge in vista delle festività natalizie. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo.

Domani ovunque nuvoloso, quindi schiarite diffuse sui settori alpini e prealpini, più intermittenti in pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo. In pianura minime tra -2 e 1 gradi, massime tra 4 e 7 gradi. Venti in pianura deboli variabili, in montagna deboli variabili.

Mercoledì 22 dicembre in montagna addensamenti irregolari nella notte quindi sereno salvo velature tra tardo pomeriggio e sera, in pianura nubi irregolari, più compatte nelle ore più fredde della giornata. Precipitazioni assenti. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve calo. In pianura minime intorno a -2 gradi, massime intorno a 5 gradi. Nella notte e in serata possibile formazione di foschie o nebbie in pianura.