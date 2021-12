20 dicembre 2021 a

Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - "So solo che si sono incontrati l'altro giorno con il procuratore ma non ho parlato con la società. Stanno parlando è un contratto importante con un investitura su Paulo e sono cose normali". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime così, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, sul rinnovo di Paulo Dybala.