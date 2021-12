Covid: preside Pilla (Campobasso), 'studenti bloccati a Malta? Quarantena ha suoi tempi'

20 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "C'è una quarantena che ha i suoi tempi. I ragazzi lo scorso 17 dicembre hanno fatto il tampone come prescritto dalle ultime norme entrate in vigore e sono risultati positivi, insieme a tanti altri studenti in diverse zone d'Italia al momento del rientro da Malta". Così all'Adnkronos Anna Ciampa, dirigente scolastica dell'istituto Pilla di Campobasso che ospita alcuni studenti impossibilitati a rientrare in Italia perché positivi al Sars Cov 2.