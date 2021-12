20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "In aula per votare la legge delega sulla disabilità. Orgoglioso di questo provvedimento e del lavoro di @LisaNoja. Grazie a @DavideFaraone e @Am_Parente per i loro interventi in Aula e alla ministra Erika Stefani". Lo scrive su Twitter Matteo Renzi, postando la foto del momento del voto in Senato.