20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Per me la priorità è dire basta chiacchiere sul Quirinale che non servono a niente. C'è la priorità di combattere la variante Omicron e per farlo non servono le discussioni sui tamponi ma serve accelerare sui vaccini e sulla terza dose. Fare di più, meglio, presto e bene e l'unico modo per uscire dalla crisi Covid. Vaccinarsi!". Lo dice Matteo Renzi in un video sui suoi canali social.