Bassetti, 'medici no-vax cambino mestiere, hanno stufato'

Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute)() - "Un medico no-vax non si può chiamare medico e farebbe bene a cambiare mestiere. Sinceramente hanno davvero stufato". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale Policlinico San Martino di Genova, commenta quanto accaduto a Roma dove è stata sospesa l'assemblea dell'Ordine provinciale dei medici di Roma, dopo che le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire per interrompere la protesta di una quarantina di medici no vax.