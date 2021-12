Covid: Draghi, 'su vaccini ancora da lavorare, accelerare su terza dose'

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Ringrazio il cancellieri Scholz per gli elogi alla nostra campagna di vaccinazione, ma ancora c'è da lavorare e essere attenti. Ora, questa settimana, avremo una cabina regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie, nulla ancora è stato deciso: le decisioni verranno prese sulla base dei dati dell'ultimo sequenziamento per vedere la velocità di diffusione di Omicron. Il succo del discorso è procedere con la massima velocità alla terza somministrazione". Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti al punto stampa con il cancellerie tedesco Olaf Scholz.