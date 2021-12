Ue: Draghi, 'su Patto stabilità posizioni si avvicineranno'

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Sulla revisione del Patto di stabilità "credo ci sarà un avvicinamento delle posizioni. La pandemia chiama tutti i nostri Paesi a finanziare progetti senza precedenti e imponenti e bisognerà vedere come ci si muoverà. Occorrerà vedere come possono innestarsi in nuove regole di bilancio. Penso che sarà trovata l'intesa. Forse sono ottimista ma mi sembra un campo più facile da affrontare di altri". Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda durante il punto stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.