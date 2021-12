Clima: Draghi, 'aiutare famiglie e imprese a sostenere costi transizione'

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Con la Germania "vogliamo rafforzare la cooperazione in ambito scientifico, tecnologico, della ricerca. Penso ai progetti di comune interesse europeo, in campi cruciali per il nostro futuro, come l'idrogeno, la microelettronica, le batterie per auto elettriche. Vogliamo anche un più stretto coordinamento nella transizione ambientale. L'Europa si è data traguardi molto ambiziosi. Dobbiamo mantenere questa determinazione, ma essere sicuri che i nostri obbiettivi siano compatibili con la capacità di trasformazione del nostro settore produttivo. E dobbiamo aiutare famiglie e imprese a sostenere i costi di questa transizione, soprattutto i cittadini più vulnerabili". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.