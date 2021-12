20 dicembre 2021 a

a

a

Abu Dhabi, 20 dic. - (Adnkronos) - Matteo Rivolta vince la medaglia di bronzo ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Il trentenne lombardo tocca in 22"02, nuovo primato italiano, alle spalle del brasiliano Nicholas Santos, vincitore in 21"93 e di Dylan Carter (21"98) di Trinidad e Tobago.