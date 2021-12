20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Da quando sono diventato Segretario del PD mi sono impegnato per il #DDLZan. Dopo la tagliola del Senato in tanti in piazza e sui social ci avete chiesto di non mollare. Oggi alle 18:30 con @zanalessandro su #Instagram vi raccontiamo cosa faremo nel 2022". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.