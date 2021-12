Sport: Berruto (Pd), 'bene Draghi, sia in Costituzione'

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Ascoltare le parole del presidente Draghi sull'inserimento della parola sport in Costituzione è davvero per me una forte emozione. È un tema sul quale, insieme ai parlamentari del Pd e a tante forze trasversali, mi sono ossessivamente battuto fin dall'insorgere della pandemia. È il modo per cambiare un paradigma, generare un diritto allo sport e costruire un nuovo modello". Lo dice Mauro Berruto, della segreteria Pd, responsabile Sport.

"Mi auguro che questa spinta trasversale resti così viva e che si possa convergere sull'articolo 9, già oggetto di revisione (come ricorda Draghi) sul tema ambientale. La collocazione ideale della parola sport, intesa come cultura del movimento, è proprio lì, fra i principi fondamentali", aggiunge Berruto.