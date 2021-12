Intuazione: “noleggio e allestimento strutture per l'organizzazione di eventi sicuri e a norma di legge”

20 dicembre 2021 a

La ripresa delle attività legate agli eventi prevede una pianificazione a 360° sotto il punto di vista della sicurezza, del luogo e delle attrezzature necessarie

Bari, 20 dicembre 2021.La ripresa delle attività legate agli eventi dopo il fermo dovuto all'emergenza sanitaria, dà nuovo ossigeno ad un settore che coinvolge un indotto considerevole con un impatto diretto sul PIL, rimasto completamente fermo. Un settore trainante che ingloba un'intera filiera: enti pubblici e privati, centri congressi, agenzie organizzatrici, aziende di trasporti, società di catering e di servizi tecnici.

“Abbiamo ora la possibilità di proseguire il progetto di implementazione dei servizi offerti in ambito di noleggio e allestimento strutture per eventi intrapreso già in periodo pre pandemia. Il nostro obiettivo è quello di sopperire alle rinnovate esigenze in termini organizzativi e, in tal senso, il noleggio risulta essere la scelta migliore nell'organizzazione di eventi, perché comporta zero costi di magazzino e manutenzione e dà la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di strutture e accessori, sicuri e a norma di legge”, introduce Domenico Zaccaria, titolare dell'azienda Intuazione con sede a Monopoli in provincia di Bari. “Operiamo da decenni nel settore degli allestimenti in ambito sportivo, educativo, ricreativo ed eventi sia pubblici che privati su tutto il territorio. Ogni spazio ha le sue necessità di copertura. Per questo noi di Intuazione studiamo in modo accurato ogni location per poter allestire la tendostruttura che meglio si adatti all'ambiente, alla stagione e anche alle esigenze più particolari, dal piccolo al grande evento. Dal sopralluogo alla realizzazione - aggiunge - seguiremo passo dopo passo i nostri clienti valutando la struttura e le attrezzature più adatte e fornendo un servizio solido, veloce e puntuale di noleggio attrezzature per eventi nel pieno rispetto del luogo e delle normative vigenti”.

La grande esperienza e professionalità che contraddistinguono Intuazione le consente di realizzare servizi completi per l'intrattenimento di grandi e piccoli. L'impresa è specializzata nel noleggio di piste di pattinaggio su ghiaccio naturale ma offre anche tutto il necessario per l'allestimento di altre tipologie di eventi. Tendoni, tensostrutture, gazebo e gonfiabili con possibilità di montaggio e gestione a carico del cliente, o chiavi in mano.

“Scegliendo di organizzare autonomamente un evento, si rischia di perdere il primo fattore economico per eccellenza: il tempo”, sottolinea Zaccaria. “Un'azienda specializzata non ha altri scopi se non quello di progettare e portare a termine l'organizzazione degli eventi, attività di cui si occupa ogni giorno, dunque riesce con facilità a gestire eventuali imprevisti. Ottimizziamo al massimo le nostre competenze, agendo nelle varie situazioni in maniera spedita e orientata al problem solving, per un risultato sempre garantito”.

Intuazione opera da sempre con un unico obiettivo: offrire il miglior servizio affinché gli eventi siano ben strutturati e impeccabili, valutando soluzioni su misura adeguate alle specifiche esigenze.

“Affianchiamo i nostri clienti per la progettazione dell'evento da zero, pianificandolo a 360° sotto il punto di vista della sicurezza, del luogo e delle attrezzature necessarie”, conclude Zaccaria. “Una dettagliata pianificazione diventa fondamentale per capire, con largo anticipo, gli imprevisti a cui si può andare incontro, evitando anche di andare fuori budget. Chi lavora nel settore degli allestimenti per eventi dispone di una profonda conoscenza delle dinamiche e dei passi da seguire per un'organizzazione senza intoppi, competenze che possono essere acquisite solo attraverso l'esperienza e l'attitudine di chi fa questo lavoro. Realizzare un evento perfetto si può e per questo è sempre bene rivolgendosi ad un'azienda event planner professionista”.

