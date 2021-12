Pensioni: Sbarra, ‘priorità giovani e donne, bene revisione Fornero'

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "E' stato un incontro positivo e importante, il giudizio è positivo. Finalmente apriamo il cantiere della riforma per arrivare alla revisione della legge Fornero nella prospettiva di rendere il sistema più flessibile, più equo, più sostenibile. Per noi bisogna innanzitutto discutere di pensione di garanzia per i giovani e per le donne, di flessibilità in uscita, di come rendere l'Ape sociale strutturale per venire incontro al tema del lavoro usurante, e poi c'è il tema di come incentiviamo l'adesione alla previdenza complementare soprattutto per giovani e donne". Lo dice il segretario della Cisl Luigi Sbarra, lasciando Palazzo Chigi e dichiarando alla stampa in un secondo momento rispetto ai segretari di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.