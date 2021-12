Pensioni: Bombardieri, ‘apriamo cantiere riforma Fornero'

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Si è deciso di aprire il cantiere per discutere della riforma della legge Fornero. Come sindacati, abbiamo consegnato una piattaforma unitaria. Il Governo ha deciso di far partire tre confronti: uno sulla flessibilità in uscita, uno sulla pensione per giovani e donne e il terzo sulla previdenza complementare. Domani il presidente Draghi ci consegnerà il calendario dei prossimi incontri", che partiranno "subito dopo la pausa natalizia. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, lasciando insieme al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il tavolo con il governo sulle pensioni a Palazzo Chigi.