Manovra: Bombardieri, ‘su delocalizzazioni risposta debole governo'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Con il governo "c'è stato un confronto sui temi che abbiamo posto e sui quali siamo convinti", tra questi quello delle "delocalizzazioni. Se ne sta discutendo, in questo momento, senza un confronto col sindacato, e la risposta" del governo con un emendamento ad hoc alla manovra "è debole. Non si dice per esempio alle imprese che delocalizzano ma hanno preso incentivi di Stato che se vanno via da questo Paese devono restituire quei soldi". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, lasciando insieme al segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, il tavolo con il premier Mario Draghi sulle pensioni a Palazzo Chigi.