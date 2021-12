20 dicembre 2021 a

Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Sono 2.576 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati comunicati dalla regione Lombardia sono 56.968 i tamponi effettuati, con un indice di positività del 4,5%. I morti sono stati 40, per un totale dall'inizio della pandemia di 34.776. Negli ospedali della regione sono ricoverate 1.257 persone (+32), di cui in terapia intensiva 163 (+3).