Mattarella: 'dati ripresa incoraggianti ma restano problemi, preoccupa demografia'**

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non mancano i dati incoraggianti: il tasso di crescita del Pil nazionale sarà tra i più alti tra i Paesi dell'Unione. A questo si aggiunge un recupero di posti di lavoro, una ripresa dei ritmi produttivi e dei consumi e un apprezzabile miglioramento della fiducia delle famiglie e delle imprese. Segnali positivi ma ancora fragili. Rintracciare il nesso che lega le cose buone che insieme sono state fatte, ognuno per la sua parte, non significa affatto ignorare i problemi che abbiamo davanti e le diseguaglianze che feriscono la nostra comunità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.

"Basta pensare -ha spiegato il Capo dello Stato- all'evasione fiscale, allo sfruttamento del lavoro precario, soprattutto quello delle donne e dei giovani, all'incuria verso troppi nostri territori esposti a rischi sempre più frequenti di catastrofi naturali. Accanto a questi preoccupano i dati demografici. Il tasso di occupazione –fondamentale parametro di coesione sociale- resta ancora basso. Gli squilibri territoriali, se non affrontati con interventi di struttura, rischiano di condizionare e frenare i progetti messi in cantiere".