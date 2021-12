Calcio: Serie B, secondo positivo al Covid nel Lecce, a rischio match con Vicenza

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - C'è un secondo positivo al Covid in casa Lecce. A darne notizia la stessa società salentina in una nota ufficiale sul proprio sito. “A seguito di un ulteriore ciclo di test molecolari - si legge - oltre alla positività riscontrata lo scorso 18 dicembre (sabato), è stato rilevato un secondo caso di positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra”. A rischio la partita di questa sera di Serie B contro il Vicenza, in programma alle 20.30.