Centrodestra: telefonata Salvini-Berlusconi, impegno per alzare limite contante

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si sono sentiti, questo pomeriggio, e si rivedranno giovedì a Roma al vertice del centrodestra. Sarà l'occasione per scambiarsi gli auguri e confrontarsi sui risultati raggiunti a partire dal taglio delle tasse previsto dalla legge di Bilancio e sui provvedimenti per sterilizzare gli aumenti delle bollette di luce gas. Tra le altre cose, Salvini e Berlusconi hanno concordato l'impegno per alzare il limite di spesa con il denaro contante. Lo riferiscono fonti della Lega.