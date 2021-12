Atletica: Tamberi alle Mauritius e Jacobs a Tenerife, raduni dal 28 dicembre (2)

20 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Per Jacobs (Fiamme Oro) Eugene sarà l'occasione per provare a mettere in bacheca altre medaglie prestigiose dopo un'Olimpiade da sogno. La stagione internazionale propone anche gli appuntamenti con i Mondiali indoor di Belgrado (18-20 marzo) e gli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto).

Decolla anche Fausto Desalu (Fiamme Gialle). Il terzo frazionista della staffetta 4x100 oro olimpico partirà giovedì 23 dicembre verso Las Palmas, capoluogo di Gran Canaria, dove rimarrà fino al 30 gennaio. Negli occhi, resta la spettacolare curva corsa in finale alle Olimpiadi di Tokyo, ricevendo il testimone da Marcell Jacobs e consegnandolo a Filippo Tortu. Attimi indimenticabili che vantano un posto speciale nella galleria dei ricordi azzurri. Nei prossimi giorni saranno comunicate le destinazioni degli altri raduni azzurri e gli atleti convocati.