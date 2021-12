21 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Approvato in Comm. Bilancio lo sgravio contributivo al 100% a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per #giovani under 25. #manovra”. Lo ha annunciato in un tweet la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e senatrice Pd Caterina Bini durante i lavori notturni al Senato sulla manovra.