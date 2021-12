Parlamento: Gozi (Re), 'un errore fondere commissioni Ue, Esteri e Difesa'

21 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "La stampa ci informa che al Senato c'è chi vorrebbe fondere in un'unica commissione Politiche Ue, Esteri, Difesa. Errore. Un salto indietro di 30 anni: la vera politica europea è politica interna, non estera. Un messaggio contraddittorio con il nuovo protagonismo dell'Italia in Europa". Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.