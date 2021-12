Pio Cancro, Guadagnare Insieme Ai Tuoi Amici: il Bestseller su come fare soldi online con i business digitali

21 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Milano, 21.12.2021 – Secondo una ricerca effettuata dall'Osservatorio eCommerce B2C, il commercio elettronico continua a segnare nuovi record. Basti pensare che gli acquisti di prodotti online hanno segnato un +21% rispetto al 2020, toccando quota 39.400.000.000 di euro. Un dato questo che consolida prepotentemente la crescita esponenziale che si era verificata lo scorso anno in piena pandemia, dimostrando una propensione sempre maggiore da parte degli italiani per gli acquisti in Rete.

Per tutte quelle persone che si chiedono come generare profitto su Internet anche partendo da zero, esce oggi il libro di Pio Cancro “Guadagna Insieme Ai Tuoi Amici. Dalle Origini Alla Nascita Del Primo Modo Per Trasformare Le Tue Azioni Quotidiane In Opportunità Attraverso I Business Digitali”(Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere con i propri lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di capire qual è la strada giusta da seguire per monetizzare attraverso le classiche azioni quotidiane che siamo soliti fare online.

“Il libro si apre con un cenno al mio trascorso imprenditoriale per poi andare ad esporre al lettore quelle che oggi sono le più grandi società al mondo, descrivendone brevemente i business model” afferma Pio Cancro, autore del libro “Successivamente mostrerò allo stesso le opportunità di profitto che ogni singolo giorno siamo soliti lasciarci indietro quando utilizziamo gli strumenti di queste aziende: dagli acquisti online ai post sui social, fino allo scrivere recensioni a dare consigli agli amici. Mi riferisco quindi a tutte azioni quotidiane che comunemente facciamo a costo zero ma che potrebbero rappresentare per noi un'ottima opportunità di guadagno”.

Secondo Pio Cancro, per ottenere risultati attraverso il mondo online l'unica cosa da fare la prossima volta che avremo voglia di scrivere un post, di scrivere una recensione o prima di concludere un acquisto o dare un consiglio di acquisto, è chiederci se esiste un modo per entrare nel circolo del denaro che la nostra azione andrà a generare. Se insomma esiste un modo per ottenere parte dei profitti che le aziende digitali raggiungono grazie a queste nostre azioni spontanee. Secondo l'autore, la soluzione c'è e consiste proprio nell'utilizzare lo stesso rivoluzionario strumento di cui parla questo libro: YOUSHO.

“In questo libro c'è tutta la voglia dell'autore di condividere una serie di riflessioni riguardanti la generalità delle persone comuni che, sentendosi “distanti” ed “esterne” alle meccaniche dell'evoluzione digitale, si limitano a seguire da spettatrici quello che accade, fruendo degli strumenti che gli ormai big player del mercato gli rendono disponibili, senza però rendersi conto che con il loro interagire hanno creato e continuano a creare il valore che genera ricchezza per i big player medesimi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Riflessioni queste con cui Pio Cancro intende trasmettere la consapevolezza che può esserci un modo per far proprio quel valore, trasformando le azioni quotidiane in opportunità e facendo in modo che ciascuno viva da protagonista il mondo virtuale prendendo parte ai relativi profitti delle aziende”.

“Non appena ho avuto modo di conoscere di persona Giacomo Bruno, sono stato subito affascinato dalle sue competenze e dalle modalità di gestione dei suoi business, primo tra tutti la Bruno Editore, nonché dalla sua voglia di condividere le proprie conoscenze con chiunque avesse avuto la voglia di acquisirle. In particolare, sono restato fortemente colpito dalla strategia di comunicazione legata al marketing formativo, condividendone appieno le potenzialità e l'etica” conclude l'autore. “Quale modo migliore quindi di vendere un business, un prodotto o un servizio se non spiegandone approfonditamente le ragioni e le caratteristiche dello stesso, mettendoci la propria faccia? E se a questo si integrano anche contenuti formativi e di valore per i lettori, allora il quadro si completa”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3nTvKJx

Pio Cancro ha conseguito la laurea di Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Salerno, avviandosi al mondo del lavoro come promotore finanziario, dopo aver rifiutato un'occupazione offertagli presso l'allora Cassa di Risparmio Salernitana, infervorato dal desiderio di realizzare qualcosa di proprio. Dopo un'esperienza negativa come trader sui derivati, dal 2004 ha avviato numerose attività nell'ambito del retail, prima nel settore del food e poi nel settore dell'abbigliamento, raggiungendo straordinari traguardi. Primo tra tutti quello di diventare il primo franchisee di Piazza Italia per numero di punti vendita a livello internazionale. In parallelo, dal 2016 ha avviato, con un team di tecnici informatici, un progetto di ricerca & sviluppo nell'ambito del digital marketing. Contatti: [email protected] - http://www.yousho.net/book/brunoeditore

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it