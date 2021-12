Manovra: Alfieri e Giacobbe (Pd), 'grazie a nostro impegno risorse a italiani nel mondo'

21 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Grazie all'impegno dei senatori del Pd sono state stanziate importanti risorse nella manovra che si sta votando in Senato. 600 mila euro per l'anno 2022, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, 800.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, per adeguare le retribuzioni dei contrattisti e 600.000 euro per l'anno 2022, per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero". Lo dicono i senatori del Pd Francesco Giacobbe, segretario della commissione Industria, e Alessandro Alfieri, capogruppo in commissione Esteri a palazzo Madama.

"Un segnale forte e un impegno importante da parte del Partito Democratico e del Governo a salvaguardia della valorizzazione e della presenza, culturale ed istituzionale, del nostro Paese nel mondo, risultato di un lavoro di squadra che ha portato i suoi frutti e che dà ancora una volta un segnale positivo alle nostre Comunità”, aggiungono.