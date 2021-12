Frank Maggiorino: “Coaching online, ecco come ho creato da zero un business da 150.000 euro al mese”

21 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il consulente propone programmi di affiancamento individuali per formare coach in ogni settore mettendo al primo posto i risultati

Milano, 21 dicembre 2021. Il settore dell'Infobusiness è in forte crescita, così come le richieste degli aspiranti consulenti senza esperienza che vogliono essere formati. Nel campo del coaching, tuttavia, non è possibile improvvisare: lo dimostra lo scarso successo di chi decide di intraprendere il percorso senza un giusto metodo e, inevitabilmente, si trova ad avere guadagni limitatissimi.

“Lavorando bene, invece, è possibile raggiungere cifre molto alte, anche oltre 100.000 euro al mese, parlo per esperienza” spiega Frank Maggiorino , consulente strategico specializzato nel coaching.

“È fondamentale partire da un presupposto: anche se parliamo di cifre importanti, l'obiettivo non deve essere il guadagno, ma il raggiungimento del risultato del cliente, in questo caso del coach che si supporta. Bisogna individuare il problema e trovare soluzioni. Fatto questo, il riconoscimento arriverà” aggiunge Maggiorino che, per spiegare il proprio metodo di lavoro, chiama in causa l'agricoltura e la saggezza del nonno.

Racconta che, da bambino, quando dopo una giornata di lavoro in campagna tornò a casa senza niente, il nonno gli confidò: “Il giorno in cui si pianta il seme non è mai quello in cui si raccoglie il frutto”.

Così lui spiega ai suoi studenti che bisogna “seminare, coltivare e raccogliere”, vale a dire “creare un proprio pubblico, educarlo e solo dopo raccogliere i risultati, quindi guadagnare”. La metafora racchiude in sé il senso del percorso di formazione proposto, che vede il consulente ed il suo team affiancare personalmente (con videochiamate periodiche fino al conseguimento dei risultati) il coach ed il suo staff.

“È fondamentale comprendere la differenza tra attività e produttività, solo seguendo un metodo efficace è possibile diventare coach capaci e di successo” conclude Maggiorino, che oggi con un team di 12 persone segue più di 400 studenti tra aspiranti coach e consulenti, per un business che al momento genera 150.000 euro al mese ed è destinato a crescere esponenzialmente nell'arco dei prossimi mesi.

Contatti: https://frankmaggiorino.com/