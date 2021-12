Quirinale: Rotondi, 'per il centrodestra nessuna rosa di nomi, c'è solo Berlusconi'

21 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Leggo ancora oggi sulla stampa che il centrodestra starebbe elaborando una rosa di nomi per il Quirinale. Mi spiace smentire i bene informati, ma in questo caso sono male informati: mai come in questa occasione, il centrodestra sfodera una granitica unita sul nome di Silvio Berlusconi. Non esiste una rosa di nomi, l'ultima e unica Rosa che ha sfiorato il Quirinale rimarrà la Jervolino". Lo dice Gianfranco Rotondi.