PENNYMarket, la spesa si paga con Satispay

21 dicembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) -

Cernusco, 21 dicembre 2021 - Riempire il carrello della spesa o più semplicemente acquistare al volo un piatto ready to eat e pagare in modo comodo e sicuro attraverso il proprio smartphone con Satispay. Da oggi è possibile presso i punti vendita PENNY Market su tutto il territorio italiano.

PENNY Market, grazie a questa nuova integrazione sposa sempre di più il concetto di innovazione. Innovazione nella shopping experience, nella sostenibilità e adesso nella digitalizzazione, con un metodo di pagamento innovativo per fornire alla propria clientela un servizio ancora più semplice e veloce, in linea con gli stili di vita dei consumatori.

Afferma Marvin Mazzolini, Administration & Finance Director: “Grazie a Satispay facciamo un ulteriore passo in avanti verso un concetto di spesa evoluto e al passo con i tempi, dove il punto vendita diventa un luogo per fare anche una spesa veloce, di tutti i giorni e pagarla con lo smartphone attraverso Satispay, che in questo modo avvicina i nostri clienti a nuovi trend e a differenti abitudini di consumo”.

“L'integrazione di Satispay come metodo di pagamento nei punti vendita Penny Market è per noi un ulteriore passo nella concretizzazione della nostra strategia: creare la prima soluzione di mobile payment adatta a tutte le tipologie di esercenti. Siamo felici di poter accompagnare nel suo percorso di digitalizzazione Penny Market, un brand vicino ai propri clienti che punta alla semplicità dell'esperienza nei propri punti vendita. Questa nuova collaborazione porta il nostro servizio di pagamento a coprire quasi il 70% delle insegne della GDO, confermando la grande attenzione di questo specifico canale verso soluzioni di pagamento che consentono di offrire tutti i vantaggi messi a disposizione dall'evoluzione tecnologica in termini di comodità e convenienza”. Così Marcello Marazzi, Country Manager Italia Satispay, commenta l'integrazione con PENNY Market.

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Market valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L'azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "RevisionsverbandderWestkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY.

Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

Satispay è un'innovativa piattaforma di mobile payment basata su un network alternativo alle carte di credito o debito. Indipendente, efficiente, estremamente conveniente e sicura, Satispay permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e scambiarsi denaro tra amici, oltre a offrire una serie di altri servizi come ricariche telefoniche, pagamento di bollettini, pagoPA e bollo auto e moto, donazioni, buste regalo e risparmi. È questo forte focus sui servizi, destinati a crescere, che rendono Satispay una super app, ossia il punto di riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del denaro. Oggi 2 milioni di utenti e 165 mila esercenti utilizzano Satispay, tra cui piccoli negozi ma anche grandi brand come Esselunga, Benetton, Carrefour, Boggi, Trenord, Eataly, Tigotà, Autogrill, Trenitalia e molti altri ancora. Satispay offre a tutti un'esperienza di pagamento semplice, immediata e sicura, e agli esercenti un modello di pricing trasparente e vantaggioso, senza costi di attivazione o canoni mensili, che prevede soltanto con una commissione fissa di 20 centesimi per i pagamenti superiori ai 10€. Con headquarters a Milano e uffici in Lussemburgo e Berlino, l'azienda oggi conta oltre 165 collaboratori e punta a diventare il nuovo network di pagamento di riferimento a livello europeo.

Marcello Caldarella | Corp. Communications Management | PENNY Market Italia: [email protected] | +39 366 6270344 | +39 02 92724309

Fabio Valli | Press Account | ADNKRONOS Comunicazione: [email protected] | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966