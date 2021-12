Milano: innescato freno emergenza in metropolitana, donna contusa

21 dicembre 2021 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Un treno della metropolitana milanese ha attivato, intorno alle 8.30, la frenata automatica di sicurezza alla stazione di Cairoli, in direzione Sesto Primo Maggio. Lo rende noto Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, su Twitter. Una donna ha sbattuto la schiena cadendo a terra ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La circolazione, temporaneamente sospesa nella tratta tra Cairoli e Pagano, è poi ripresa dopo circa mezz'ora.