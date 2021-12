Meteo: Lombardia, tempo stabile, possibili piogge la vigilia di Natale

21 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - Il Nord Italia continua a trovarsi ai margini di un campo di alta pressione: fino a giovedì 23 tempo stabile sulla Lombardia, con nebbie e nubi basse in pianura e più sole sulle Alpi. Da venerdì 24 sarà probabile un ritorno della pioggia in pianura e della neve sulle Alpi. Temperature vicine allo zero al mattino ancora per i prossimi due giorni, da venerdì valori in aumento. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani molto nuvoloso o coperto per nubi basse, nel pomeriggio locali ampie schiarite specie sulla fascia settentrionale. In montagna generale condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo. In pianura minime tra -3 e 2 gradi, massime tra 3 e 7 gradi. Probabile formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulla Pianura, soprattutto durante le ore più fredde ma con possibile locale persistenza anche durante il giorno.

Giovedì 23 dicembre cielo molto nuvoloso o coperto. Piogge assenti, salvo occasionali piovaschi sull'Appennino durante le ore centrali. Temperature minime stazionarie intorno a 0 gradi o in lieve aumento, massime in lieve calo sui 5 gradi. Possibili banchi di nebbia e foschie diffuse nella notte e al mattino sulla bassa pianura.