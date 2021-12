Immobili: DeA Capital sottoscrive finanziamento green da 358 mln con UniCredit

21 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - DeA Capital real estate sgr annuncia la sottoscrizione di un contratto di finanziamento green dal valore complessivo di 358 milioni di euro con UniCredit per conto del Fondo Go Italia VII, interamente sottoscritto da BentallGreenOak. Il finanziamento, della durata di 3 anni, ha l'obiettivo di finanziare l'acquisizione e lo sviluppo di un portafoglio di 20 siti logistici nelle province di Milano, Verona, Roma e Bologna "per una superficie complessiva in termini di Gla di circa 750.000 metri quadrati".

Il portafoglio è composto in parte da 'big box' e in parte da magazzini 'last mile', situati nei principali poli logistici italiani. Il finanziamento prevede la rendicontazione periodica di indicatori di performance Esg da parte di DeA Capital real estate, che con questa operazione "conferma il suo impegno verso investimenti e prodotti responsabili e sostenibili".