Covid: concerto in piazza di Achille Lauro a Messina, sindaco 'Mi spaventano più feste a casa'

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) - Il Capodanno in piazza si farà a Messina. E anche la sera prima del Capodanno, con Achille Lauro. Lo ha deciso il sindaco Cateno De Luca che annuncia all'Adnkronos: "Faremo i concerti che sono controllati e quindi più sicuri. Mi spaventano più le feste nelle case, lì non può controllare nessuno". Il primo ad esibirsi sarà Achille Lauro. Uno degli artisti più amati del momento nel panorama musicale italiano sarà a Messina giovedì 30 dicembre alle 21 per un grande spettacolo. L'artista animerà la piazza del Duomo. Uno show che già era stato previsto nelle settimane scorse e adesso è confermato. Idem per i nomi già annunciati come protagonisti della notte di Capodanno: la cantautrice siciliana Carmen Consoli e Nino Frassica con I Los Plaggers Band festeggeranno coi messinesi l'arrivo del 2022 venerdì 31 dicembre. Musica fino a tarda notte con dj set arricchita dalla presenza dei ballerini del Marvan Dance Group di Mariangela Bonanno. "Elena Chiavetta presenterà la magica “nottata”, con inizio alle ore 23, nel palcoscenico allestito di fronte alla Cattedrale, con la suggestiva fontana del Montorsoli sulla destra, che ha già fatto da incantevole scenario al rock di Edoardo Bennato, alla poesia di Michele Zarrillo e oggi sarà la scenografia monumentale per un altro big come Riccardo Fogli".

"Messina non si arrende al covid e, nel rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento sociale, propone un cartellone di appuntamenti di respiro nazionale per dare un forte segnale di ripartenza e di risveglio economico e turistico per la città dello Stretto in occasione delle Festività natalizie - si legge in una nota - L'accesso in piazza sarà gratuito ma contingentato fino ad esaurimento posti (6000 persone): ingresso solo con super green pass e mascherina obbligatoria. Il programma natalizio rientra nel progetto "Messina il Natale della riNascita", azione di lancio del piano promozionale finanziato nell'ambito del POC Metro".