KeepUp di Andrea Grisolia, esempio di un'azienda resiliente al Covid

(Adnkronos) - Milano, 21/12/2021 -È difficile fare delle previsioni su come evolverà la situazione attuale della diffusione del Covid, sia in Italia che in tutto il mondo. Gli esperti spiegano che potrebbe diventare endemico, portando quindi ad una grande attenzione nel corso del tempo, che diventerebbe permanente. Ma, proprio per l'incertezza in cui ci si trova, non è possibile, come poc'anzi detto, fare previsioni per il futuro. In una situazione come questa, molte aziende si stanno attrezzando per impegnarsi sempre di più, nonostante il quadro in questione sia quello di una grande incertezza.

Di cosa si occupa la KeepUp

È il caso della KeepUp S.p.A., un'azienda rilevata da Andrea Grisolia, un imprenditore che ha voluto mettere a frutto l'esperienza che ha acquisito nel corso di tanti anni di attività in attività che si occupano di consulenza aziendale. L'obiettivo di Grisolia è stato quello di risanare completamente la KeepUp S.p.A., dando ad essa una struttura di organizzazione moderna ed improntata ad una grande innovazione, anche dal punto di vista manageriale.

KeepUP di Andrea Grisolia è un'azienda specializzata nell'erogazione di servizi in outsourcing dedicati, personalizzati ed integrati per i settori , dal retail all'industria, passando anche per la sanità, gli hotel, gli uffici e i centri direzionali.

L'azienda KeepUp S.p.A. di Andrea Grisolia opera in diversi ambiti di azione, come ad esempio il cleaning, la sanificazione e la disinfezione, la lavanderia e i servizi di noleggio, la manutenzione estetica e il Facility Management.

Il ruolo del Facility Management

Proprio il Facility Management assume un ruolo fondamentale in un'epoca che si incentra sempre di più sullo sviluppo. Si fa riferimento alla gestione delle strutture, con modalità di lavoro introdotte di recente all'interno dei settori produttivi, in grado di esprimere tutto il potenziale grazie alle innovazioni che vengono portate avanti dal punto di vista tecnologico.

Si tratta di un nuovo modo, dal punto di vista imprenditoriale, per gestire gli edifici, ma anche i servizi e gli impianti. Si pensi, ad esempio, agli impianti relativi alla pulizia, a quelli elettrici e idraulici, all'illuminazione, ma anche a tutti quei servizi che riguardano la manutenzione e la portineria, tutte delle azioni che sono spesso trasferite dalla proprietà stessa dell'edificio ad aziende esterne che si occupano proprio di Facility Management.

Un punto di riferimento in tanti settori

La KeepUp S.p.A. di Andrea Grisolia opera proprio in tutti questi settori, dimostrandosi come un punto di riferimento in questi ambiti e mostrando nel tempo di avere a disposizione una capacità elevata nel far fronte alle situazioni che si vengono a creare, anche in condizioni difficili come quelle che riguardano la diffusione dell'epidemia anche in Italia.

Quella della KeepUp è la storia di un'azienda di grande successo, che può contare su una razionalizzazione delle marginalità e sull'ottimo riscontro che ottiene costantemente da parte degli utenti che si rivolgono a questa impresa.

KeepUp può contare su personale assunto in modo diretto. Si tratta di lavoratori che non provengono da cooperative sottostanti. Inoltre mette a disposizione un management moderno e preciso, che può offrire una grande serietà nell'ambito dei controlli di gestione.

I campi di applicazione della KeepUp

L'esperienza di KeepUp e la sua professionalità nel corso del tempo sono maturate, per rispondere sempre di più alle varie necessità del mercato. L'obiettivo di questa azienda è quello di porre il cliente al centro del processo. L'azienda, un vero e proprio esempio di resilienza al Covid, propone una struttura organizzativa che è capace di rispondere ad un principio fondamentale, quello che riguarda la soddisfazione completa dei clienti, per fare in modo che questa sia sempre più elevata nel corso del tempo.

La KeepUp è sempre alla ricerca delle migliori soluzioni da proporre agli utenti per far fronte alle varie richieste, anche a quelle più complesse da gestire. L'azienda opera in tutto il territorio della penisola, con la possibilità di intervenire in tutti i settori di riferimento.

L'impresa in questione si propone di offrire delle risposte con una gestione del lavoro molto precisa, badando agli aspetti dello sviluppo e dell'innovazione.

Come già sottolineato, questa azienda si occupa di erogare servizi in outsourcing dedicati e personalizzati per vari settori di riferimento. Si vedano, per esempio, alcuni di questi ambiti, per comprendere meglio qual è il campo di azione della KeepUp.

KeepUp si occupa di cleaning, intervenendo con la programmazione di operazioni che riguardano la rimozione delle polveri e del materiale non desiderato in luoghi chiusi o molto frequentati. Inoltre si occupa di sanificazione e disinfezione, con la possibilità di operare in ristoranti, hotel, bar, uffici e negozi, oltre che in tutte le attività pubbliche. Inoltre si occupa di servizi di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, con una calendarizzazione delle attività che consentono di conservare nel migliore dei modi la struttura. L'obiettivo anche in questo caso è quello di mantenere la qualità e l'estetica della stessa struttura, che potrebbe invece, se non adeguatamente trattata, perdere di valore con il passare del tempo.

Per maggiori informazioni contattare il seguente indirizzo mail: [email protected] .