Ferrero, nel 2021 vendite e fatturato in crescita nonostante incertezze pandemia

21 dicembre 2021 a

a

a

Torino, 21 dic. (Adnkronos) - Nonostante le incertezze causate dalla pandemia, Ferrero Commerciale Italia, societa' del gruppo attiva nella distribuzione e della vendita di prodotti dolciari ed affini sul mercato italiano, registra al 31 agosto 3021 un fatturato in crescita di 1,1% a valore a 1.544,2 mln di euro rispetto ai 1.527,1 dello stesso periodo dell'anno precedente e un incremento delle vendite sul mercato nazionale dell'1,1%. L'utile d'esercizio e' stato di 36,5 milioni di euro, in linea con lo scorso esercizio.

La performance delle vendite (sell-out) sul mercato nazionale (distribuzione moderna, negozi tradizionali e discount) dell'insieme dei prodotti Ferrero è stata caratterizzata da una crescita sia a valore sia a volume, con relativi incrementi delle quote di mercato. E' stato fondamentale per questo risultato il contributo del Chocolate confectionary ed in particolare dei prodotti Pasquali. Rimane importante il contributo dell'innovazione, sostenuta da Kinder Plumcake e dall'ingresso nella categoria dei Gelati.

In tema di investimenti produttivi, inoltre, l'azienda ha confermato il proprio impegno nel contesto italiano investendo nell'esercizio tramite Ferrero Industriale Italia 188 mln di euro in beni materiali. Negli ultimi 10 anni di attività nel solo perimetro nazionale, gli investimenti realizzati dal Gruppo Ferrero sul territorio si attestano a 1,3 mld di euro.