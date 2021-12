Covid: Oms, vaccino Novavax in elenco uso emergenza

21 dicembre 2021 a

Milano, 21 dic. (Adnkronos Salute)() - L'Organizzazione mondiale della sanità ha incluso il vaccino anti-Covid Nuvaxovid* di Novavax nell'elenco Oms per l'uso di emergenza (Eul). Si tratta del decimo inserito nell'Eul. Lo annuncia l'ente ginevrino, dopo il via libera di ieri al prodotto da parte dell'Agenzia europea del farmaco Ema.

Nuvaxovid - ricorda l'Oms - è stato sviluppato da Novavax e dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), ed è l'originator del vaccino Covovax* prodotto dal Serum Institute of India su licenza dell'azienda Usa, che l'Oms ha incluso nell'Eul il 17 dicembre. Entrambi i vaccini sono stati realizzati utilizzando le stesse tecnologie. Vengono somministrati in 2 dosi e sono stabili a temperature di refrigerazione comprese tra 2 e 8 gradi C, quelle di un normale frigorifero.