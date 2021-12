Covid: Draghi, 'anni difficili ma Italia ha dimostrato di saper reagire'

21 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Gli ultimi anni sono stati molto difficili per il nostro Paese, come per il resto del mondo. Mi riferisco alla pandemia e alla crisi economica, che hanno colpito soprattutto i più deboli. Ma, in questi mesi, l'Italia ha dimostrato, ancora una volta, di saper reagire alle crisi più dure con coraggio, determinazione, unità". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo alla XIV° Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia nel mondo, presso la Farnesina.