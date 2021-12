Quirinale: Rotondi, 'centrodestra non ha rose, Casellati super partes'

21 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Il centrodestra non ha rose di nomi per il Quirinale. Ieri ho anche elencato una serie infinita di personalità di centrodestra che potrebbero ben figurare al Quirinale, senza considerare la Casellati, che non può più considerarsi una espressione del centrodestra perché è ‘super partes' dall'inizio della legislatura. Insomma il tema non è la mancanza di candidati, ma la nostra ferma intenzione di eleggere Silvio Berlusconi". Così Gianfranco Rotondi in una intervista precisa che non vi sono alternative a Berlusconi candidato al Quirinale.