Calcio: Gravina, 'Figc centro potere? Anche Lega A ma non si mettono d'accordo'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “De Laurentiis ha detto una grande verità: la federazione è un centro di potere. E io sono qui per esercitarlo. Ma ricordo a De Laurentiis che anche la Lega di Serie A ha il potere. E mi chiedo: è avere potere non eleggere un candidato indipendente da 4 anni? Da 5 anni non c'è un vicepresidente perché non si mettono d'accordo”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulle recenti dichiarazioni del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Io dovrei fare attività di segretariato a soggetti che non sanno fare nemmeno questo? Se qualcuno pensa che esercitare il potere significa mettere fuori dalla porta alcuni soggetti allora sì, esercito il potere”.